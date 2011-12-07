В школах Казани в новом учебном году сохранятся антиковидные меры

В казанских школах в новом учебном году будут сохранены антиковидные ограничения.

«С 1 сентября мы продолжаем сохранять антиковидные меры. Мы будем разделять потоки, также классное, кабинетное обучение детей, соответственно. Это одни из тех параметров, которые продолжатся», — заявил начальник управления исполкома Казани Ирек Ризванов.

В День знаний торжественные линейки, по его словам, пройдут так же, как и в прошлом году — с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Однако вопрос о том, смогут ли родители учеников посетить праздник и при каких обстоятельствах, пока остается открытым. Ризванов отметил, что информация меняется каждый день, а потому все рекомендации будут озвучены в течение этой недели.