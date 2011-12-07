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В выходные в Татарстане похолодает до четырех градусов тепла

В предстоящие сутки погода не изменится.

В Татарстане в выходные столбик термометра опустится до четырех градусов тепла. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа, в республике сохранится погода без осадков, но температурный фон немного понизится. Днем температура будет не выше 24 градусов. Ночью температура составит от 4 до 10 градусов тепла. 

По прогнозу гидрометцентра РТ, в предстоящие сутки синоптическая ситуация останется неизменной. Осадков не ожидается.

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