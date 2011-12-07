Власти Казани требуют убрать из подземного перехода в центре самовольно установленные киоски

Власти Казани требуют убрать 9 торговых точек в подземном переходе на улице Саид-Галеева. Об этом говорится в постановление исполкома города.

Так, собственники 9 торговых точек могут добровольно убрать свои павильоны с 27 по 31 августа. В случае уклонения от требований их демонтируют в принудительном порядке с 1 сентября по 30 ноября.

Исполком отмечает, что все собственники и владельцы в опубликованном списке не установлены. Помимо этих объектов, городские власти распорядились убрать еще 11 самовольных торговых точек, в том числе автофургоны.