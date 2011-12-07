Казань вошла в очередной топ городов

Таким образом, Казань обогнала Сочи и Кисловодск, но осталась позади Санкт-Петербурга и лидера топа — Ялты. В среднем в Казани туристы бронируют жилье на осенние каникулы на 3-4 дня и тратят в сутки 2000 рублей. Такие данные приводит один из сервисов бронирования жилья для отдыха. Напомним, что летом Казань также вошла в топ-3 городов для семейных путешествий, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.