Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казань вошла в очередной топ городов

Столица РТ заняла третье место в топ-5 городов России для путешествий с детьми на осенние каникулы.
Таким образом, Казань обогнала Сочи и Кисловодск, но осталась позади Санкт-Петербурга и лидера топа — Ялты.  В среднем в Казани туристы бронируют жилье на осенние каникулы на 3-4 дня и тратят в сутки 2000 рублей. Такие данные приводит один из сервисов бронирования жилья для отдыха. Напомним, что летом Казань также вошла в топ-3 городов для семейных путешествий, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.
КВ
Лента новостей