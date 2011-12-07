Конкурс «Многоликая Россия» объединил журналистов из 49 регионов

- Я хочу поприветствовать вас от имени Президента Татарстана, который всегда поддерживал конкурс, и от имени Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина, который также возглавляет Ассамблею народов Татарстана. Этот конкурс зародился на многонациональной земле Татарстана. Мне очень приятно, что так много журналистов занимаются темой сохранения культуры и национальных особенностей, - сказала заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.В общей сложности на конкурс было подано 1392 заявки из 49 регионов России. В номинации «Цикл телесюжетов» первое место досталось АНО «Телеканал «Тюменское время». В номинации «Телепроект» - ГАУ «Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон». - Никогда в истории России пестрота культур и религий не была причиной ее слабости, наоборот, культурное богатство и многообразие всегда были стратегическим ресурсом, не менее значимым, чем запасы углеводородов и металлов. Сохранение национальных особенностей - важное условие реализации национальной политики. И здесь сложно переоценить роль СМИ, - отметил начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов. В номинации «Цикл публикаций в печатных СМИ» победа досталась МКП «Редакция газеты «Эхо» из Кемеровской области. В номинации «Цикл материалов в интернет-СМИ» - службе визуальных проектов МИА «Россия сегодня». В номинации «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ» - АУ «Редакция журнала «Инвожо». Гран-при конкурса и 500 тыс. рублей получил телеканал «Архыз 24» из Карачаево-Черкесской Республики. - Каждое ваше слово должно отражаться в сердцах людей, для которых мы работаем. Пусть вы и дальше будете процветать, как и этот конкурс, потому что у «Многоликой России» нет другого пути, - сказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Конкурс «Многоликая Россия» проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в РТ на 2014 - 2020 годы», учредителем конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей.