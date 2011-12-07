Почему иностранные студенты выбирают Казань

О том, чем привлекает иностранцев Казань, рассказал начальник отдела адаптации иностранцев департамента внешних связей КФУ Сергей Цветков:- Наше общество толерантно: в нем спокойно уживаются самые разные национальности, казанцы относятся к иностранцам дружелюбно. Арабам нравится, что здесь есть мусульманство, поэтому атмосфера Казани им близка по духу. Студентам из Китая интересна история строительства коммунизма в СССР и все, что связано с именем Ленина, они часто просят показать ленинскую аудиторию в университете. В Казани проводятся различные мероприятия для студентов-иностранцев, межнациональные встречи. Например, корейцы рассказывают о Корее, готовят корейскую еду, а русские - о России, угощают блюдами русской кухни. Есть и языковые клубы. - Как происходит адаптация студентов-иностранцев в Казани?- Главная проблема адаптации - это русский язык. Мы им всегда говорим, чтобы начиная с подготовительного факультета и далее учили язык, искали русских друзей. Есть даже студент из Африки, который еще и татарский немного знает. Вторая проблема адаптации - климат. Студентам из Африки и южных республик СНГ трудно привыкнуть к нашим морозам. Как они сами часто шутят: «У вас 9 месяцев холодно и 3 месяца очень холодно». Но в целом иностранные студенты чувствуют себя достаточно комфортно. Для многих Россия становится второй родиной. Я считаю, что если студент старших курсов понимает русские шутки, значит, хорошо знает русский язык. Профессор, заведующий кафедрой РКИ, директор Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации КФУ Татьяна Бочина рассказала о трудностях изучения русского языка иностранцами: - Для разных языковых групп при изучении русского языка как иностранного, конечно, характерны свои трудности. В первые недели обучения важно поставить произношение. В частности, студентам-арабам сложно различать «б» и «п», у студентов из азиатских стран трудности с произношением «р» и «л», с шипящими, у европейских студентов часто возникают проблемы при противопоставлении твердости и мягкости звуков и так далее. Но все эти фонетические затруднения исчезают, если обучение идет правильно. - Какие вы можете дать советы иностранным студентам, изучающим русский язык?- Систематичность занятий, постоянное погружение в языковую среду: это обращения на русском языке в транспорте, магазине, общение с русскоязычными друзьями, прослушивание песен, радио, просмотр кино на русском языке. Изучение языка сильно отличается от изучения, допустим, математики или физики, где важно понимание. В языке же главное - это постоянный повтор. Причем даже если студент не понимает какие-то грамматические структуры языка, при заучивании они все равно откладываются в подсознании, и происходит автоматическое овладение иностранным языком. Поэтому я советую не пугаться непонимания, копировать речь преподавателя и, конечно, стараться постоянно общаться на русском языке.- Может ли знание русского языка повлиять на мировосприятие иностранца? - Да, безусловно, может. Но на продвинутых этапах изучения языка, когда студент понимает, что в слове отражаются история, традиции, мировосприятие народа. В этом случае студенты нередко говорят, что по определенным вопросам им легче рассуждать на русском языке, чем на родном. Это свидетельство того, что они какой-то фрагмент русской картины мира уже приняли, более того, аналога этому фрагменту в их родном языке нет. Поэтому со временем они начинают ощущать какую-то часть русской картины мира как свою родную. Шумахер Мулиа Майкл, Бекаси, Индонезия, изучает журналистику:- Я выбрал учебу в Казани, потому что тут уникальное сплетение культур, особенно русской и татарской. После окончания учебы я бы хотел работать журналистом и преподавателем иностранных языков. В будущем вижу себя так: через свою профессию я должен помогать людям. Мечтаю работать в России, ну, или в стране, которая связана с Россией экономически, культурно, например. Конечно, изучение русского языка - это трудно, но если постоянно повторять правила, читать, общаться с русскими друзьями, то все получается. Майкл Гомес Эррера, Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, Колумбия, изучает экономические науки:- В детстве я посмотрел фильм о России, и с тех пор жизнь тут интересовала меня. После окончания школы я искал информацию о России и нашел Казань, университет. Когда приехал сюда, я вообще не говорил по-русски. Открыв в первый раз учебник русского языка, я подумал, что никогда не смогу говорить на русском. Но благодаря преподавателю, русским друзьям, которые мне помогали, хорошо говорю на русском языке. Сейчас я уже на третьем курсе, а после окончания учебы хочу работать в области политики в Колумбии. Но если удастся найти работу в России, это будет идеально! Ким Симон, Южная Корея, изучает журналистику:- Сейчас многие корейские компании стали обращать внимание на Россию, стремятся к сотрудничеству с ней. Поэтому в Корее требуются носители как корейского, так и русского языка для этого развивающегося рынка с огромным потенциалом. На самом деле в Корее у меня уже была хорошая работа, но я решил рискнуть и смело бросил ее для получения образования в России, для лучшего будущего. После учебы я планирую работать в России. Кстати, многие русские, когда видят меня впервые, часто спрашивают: «Не трудно учить русский?» Конечно, трудно. Русский язык - один из самых сложных языков в мире. Хотя уже два года учу его, иногда еще сложно бывает понимать других. Но чудесно, когда замечаю, что могу свободно разговаривать с русскими о разных вещах, могу говорить как хочу. Помню, когда впервые приехал в Россию, почти 4 месяца я совершенно ничего не понимал, не мог говорить по-русски. Еще заметил, что в России народ хорошо знает математику. Знаете почему? Это все благодаря русскому языку, так как у меня сложилось впечатление, что он похож на математику из-за образования слов, падежей, причастий и деепричастий. Мария Лейрих, Фильсхофен-на-Дунае, Германия, изучает в Казани языки, учится на переводчика: - После окончания школы я не знала, что хочу делать, куда идти, где и на кого учиться. Но так получилось, что мне предложили поехать в Татарстан к знакомым. Полетела в Казань. Я всегда любила учить языки, русский знаю с детства, так как выросла в русскоязычной семье. Но жить в России - совсем другой опыт. Остаться в России было очень привлекательным предложением. Я решила учиться на переводчика и не жалею об этом. К тому же Казань - уютный и красивый город. Мои родители переехали в Германию в 90-е годы. Папа русский немец, его предки поехали в Россию по призыву Екатерины II. Мама наполовину русская, наполовину украинка. Я и моя младшая сестра родились там и учились в немецкой гимназии, но русский в ней не преподавали, поэтому решила изучать его самостоятельно. Устную речь я знала, а письменную вообще нет. Трудно давался мягкий знак, я его поначалу не слышала, и приходилось учить слова наизусть. Самым страшным были и есть падежи! В будущем я хотела бы видеть себя путешествующей по миру. Мне хочется быть именно устным переводчиком, общаться с людьми разных культур. Я благодарна Богу за то, что имею такую возможность учиться здесь и знакомиться не только с русской культурой, но и с представителями самых разных стран.Вахиба БелХауз, Марокко, аспирантка, изучает геологию и нефтяные технологии:- Когда получила магистерскую степень в Марокко, я захотела изучать геологию и дальше. Искала университет, который был бы лучшим в седиментологии и других направлениях. Я выбрала Россию, потому что она была пионером в этой научной области, а в Казани родились важные принципы геологии, которые, в частности, разрабатывал известный казанский геолог Николай Головкинский. Я горжусь тем, что у меня получилось приехать сюда, в этот удивительный и красивый город. Люди здесь дружелюбные. Если иностранец хочет адаптироваться к людям, к их традициям и образу жизни, надо узнавать Россию, ее историю и культуру. Сначала мне было трудно, так как в Казани мало людей, знающих английский. Но этот барьер ушел после того, как начала изучать русский язык. Сейчас я полностью увлечена научными исследованиями, и в будущем мне бы хотелось продолжать заниматься наукой в России.