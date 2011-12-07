Послание Президента Татарстана парламенту: задачи поставлены

В послании были затронуты основные сферы жизни республики. Рустам Минниханов дал подробный анализ политической обстановки и социально-экономического положения республики, обозначил пути решения социально значимых проблем, задачи развития Татарстана и т. д. С полным текстом послания можно ознакомиться на официальном сайте Президента РТ, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.Традиционно участниками заседания парламента, на котором оглашается послание Президента РТ, наряду с депутатами Государственного Совета становятся представители государственной власти, руководители профильных министерств и ведомств, муниципальной власти, руководители промышленных предприятий, представители малого и среднего бизнеса, ректоры вузов, представители науки и творческой интеллигенции, политических партий и общественных объединений, религиозных конфессий. После выступления Президента Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поблагодарил Рустама Минниханова за обстоятельный доклад. Как отметил глава парламента республики, вниманию депутатов и общественности был представлен цельный программно-политический документ, сочетающий скрупулезный обзор базовых индикаторов внутреннего и внешнего положения с содержательным анализом стратегических вызовов регионального развития.«Татарстан под руководством Президента Рустама Минниханова живет и развивается в созидательном режиме, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, - на высоком уровне проведены крупные, мирового значения спортивные мероприятия, еще больше людей в глобальном масштабе познакомились с гостеприимством и уникальным культурным наследием нашей многонациональной республики. Что важно, на фоне санкционного прессинга, турбулентности на рынках сырья и капиталов Татарстан сохраняет позитивную динамику социально-экономических показателей и активность в международных контактах. С успехом готовится к проведению мирового чемпионата рабочих профессий «ВорлдСкиллз-2019» и 100-летию образования ТАССР».Среди важнейших событий этого года Фарид Мухаметшин обозначил 25-летие Конституции Российской Федерации, которое состоится в декабре. «Неукоснительно соблюдая Основной Закон, мы в то же время отмечаем, что его программный потенциал по-прежнему недооценен, - сказал Председатель Государственного Совета, - закрепленное Конституцией самостоятельное и ответственное решение государственных задач разными уровнями власти по принципу субсидиарности становится значимым резервом дальнейшего регионального роста и саморазвития российского общества».Фарид Мухаметшин считает, что на уровне республики «такой выбор сделан» - законодательно утверждена и реализуется Стратегия-2030 и 43 муниципальных сценария развития. «Анализ и четкие поручения в адрес всех органов власти в части стратегии сегодня еще раз прозвучали. Оценку эффективности нашим действиям, по крайней мере в отношении парламента, татарстанцы дадут уже в следующем году, на выборах депутатовГосударственного Совета республики шестого созыва», - заключил глава парламента республики.