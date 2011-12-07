Сотрудница казанского банка похитила 220 тысяч рублей из банкомата

Явно недовольная своей зарплатой женщина брала купюры из денежных кассет для банкоматов, которые сама и заполняла. Попалась она, когда банк провел ревизию и обнаружил крупную недостачу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция и вышла на кассира банка.Свою вину подозреваемая полностью признала, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.