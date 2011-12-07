Батулла: Татарстан помогает разобраться со своей идентичностью, найти энергию на дальнейшее развитие

Оставаться в Татарстане лауреату театральной премии «Золотая маска» хочется прежде всего из-за связи с национальной культурой. Об этом Нурбек Батулла рассказал в рамках республиканского проекта «100% Татарстан».

По словам хореографа, ему нравится осознание того, что по тем же улицам когда-то ходили великие люди, что оставили культурное наследие. В качестве примера он упомянул татарских поэтов и публицистов – Габдуллу Тукая и Фатыха Амирхана.

По его мнению, искать национальную идентификацию в Москве и Санкт-Петербурге не так актуально. Он считает, что разобраться со своей идентичностью, найти энергию на дальнейшее развитие, чтобы говорить с детьми своими на родном языке пытается в республике не он один.

Между тем Батулла добавил, что несмотря на все это очарование, искусство хореографа в Татарстане воспринимается более радикально, чем в мировом сообществе. Он рассказал о выступлении, где для создания образа поэта Дэрдменда он обмазался собственной кровью. Это в республике вызвало резонанс.

Онлайн-проект «Интеллектуальное деловое пространство „100% Татарстан“» был приурочен к 100-летию ТАССР и проходил с 30 августа по 10 сентября 2020 года. Деловая платформа с контентом стала доступна по завершении мероприятия и будет дополняться в дальнейшем.