Национальный музей РТ приглашает пенсионеров на бесплатные экскурсии

1 октября отмечается Всемирный день пожилого человека. Национальный музей Республики Татарстан традиционно к этому празднику подготовил большую программу мероприятий для ветеранов — она пройдет с 1 по 10 октября. В течение этой первой декады месяца пенсионеры смогут посетить музей бесплатно, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Для них проведут экскурсии, лекции, занятия по музейному делу, различные мастер-классы. Состоятся и творческие вечера с участием коллективов ветеранов и деятелей культуры.