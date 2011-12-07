Сотрудники заинского лесхоза присоединились к акции «Сохраним лес»

Сегодня ко Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединился коллектив лесхоза Заинска.

Ранее местные горожане уже посадили саженцы ясеня, ели, рябины и спиреи около набережной в Заинске-2. Сейчас участие в посадке приняли сотрудники лесхоза, силами которых около ледового дворца «Яшьлек» появились 20 елей.

В общей сложности, на всех точках города планируется посадить 500 саженцев спиреи, 100 — ели, 50 — сосны, 70 — рябины, 100 — ясеня, сообщает «Заинск-информ».