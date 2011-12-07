Стартовал прием заявок на форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы»

С 26 по 29 ноября 2020 года в Казани пройдет Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд. Регионы», сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Форум-фестиваль будет представлен в Казани в трех программах.

В театральной программе пройдут спектакли социального театра, созданные творческими коллективами в Приволжском федеральном округе.

Принять участие в образовательной программе фестиваля приглашают авторов и участников действующих социокультурных проектов. В программе — семинары-практикумы, мастер-классы и интенсивы от ведущих специалистов в области инклюзивно-социального театра.

В междисциплинарная программе будут представлены художественные работы: инсталляции, перформансы, произведения медиаискусства, поднимающие социальную проблематику.

Заявки на участие в программе Форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы» принимаются до 31 сентября 2020 года на сайте https://specialviewportal.ru/

Официальный сайт фестиваля:

https://specialviewportal.ru/socialtheater/forum-festival-regions