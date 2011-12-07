Тренер казанского «Рубина» рассказал о подготовке к игре с волгоградским «Ротором»

Главный тренер казанского клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, как проходит подготовка к игре с волгоградским «Ротором».

По словам тренера, у некоторых футболистов клуба «есть определенные микропроблемы». Сейчас в общую группу вернулся Юра Дюпин. Предстоящую игру он считает «очень сложной», но на ряду с этим состав «Ротора» на ближайший матч его не интересует. «Рубин», по его словам, давно отталкивается от собственного построения игры, от атакующих действий и тех игровых моделей, которые отрабатываются на тренировках.

Отмечается, что сам Слуцкий является выходцем из Волгограда. Он поделился, что в качестве тренера на «Волгоград Арене» он будет впервые.