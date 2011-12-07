Топ-7 детских книг о «недетском» в Нацбиблиотеке РТ

Аккуратно расставленные книги, яркие обложки с завлекающими картинками, дети, с любопытством изучающие очередной материал для прочтения, — все это детский отдел Национальной библиотеки Татарстана. Библиотекарь и любительница детской литературы Юлия Иванова показала корреспонденту «Казанских ведомостей» необычные для нашего понимания детские книги на взрослые темы.

Группа «Плантель» «Знакомьтесь, диктатура»

Группа «Плантель» — это несколько испанских авторов, среди которых есть журналисты, социологи и политики. Они пишут на актуальные в современном мире темы для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

«Знакомьтесь, диктатура» — книга о тоталитарном режиме, который сохраняется в некоторых странах и по сей день, о знаменитых диктаторах, а также о государствах, скрывающих диктатуру под маской демократии и свободы прав. Все это простыми словами для детей.

«Группа „Плантель“ создали целую серию книг про основные социально-философские вопросы современности. Есть о политике: „Знакомьтесь, демократия“, „Знакомьтесь, диктатура“. Я готовлю их к следующей выставке, которую посвящу экскурсу ребят в философско-политическую мысль. Книги интерактивны и достаточно корректно написаны, поэтому идеально подходят для детей 6-12 лет», — рассказывает библиотекарь Юлия Иванова.

Группа «Плантель» «Женщины и мужчины»

Испанские авторы доходчиво объясняют тему равенства полов, говорят о социальном положении женщин и мужчин, о переменах, произошедших спустя века, а также о дискриминации и привилегиях полов в обществе. Лучший путь к равенству, по словам авторов, это воспитание и просвещение нового поколения.

«Согласно авторам, гендер — социально надстроенный конструкт из разряда „девочкам — розовое, мальчикам — голубое“, который во многом застилает пеленой глаза и мешает конкретному человеку в будущем жить своей настоящей жизнью», — комментирует Юлия Иванова.

Алла Белова «Все делают это»

Если коротко, то книга про то, как пукать и не стесняться этого. Наглядное пособие для детей, объясняющее нормальность нашей физиологии.

Автор красочно показывает в книге, что происходит с газами внутри человеческого организма, как животные и насекомые взаимодействуют с помощью газов, что Гомер и Шекспир писали об этом и кто такие метеористы.

Марион Мюллер-Колар «Маленький театр Ханны Арендт»

Ханна Арендт существовала в реальности и была политическим философом еврейского происхождения. Ее волновали вопросы холокоста и фашизма. В книге она беседует с самой собой из детства. Две Ханны вместе перемещаются в разные места: лес, греческий полис, квартира самой Ханны Арендт и беседуют о жизни.

«Это пьеса-сказка про Ханну Арендт и юную Ханну Арендт, которая вышла из зеркала. В театральной форме поясняется, что представляет собой зло и что не замечать зло — высшее проявление зла. Последняя страница книги закрывается, Ханна Арендт умирает, и реальная политический философ также скончалась при написании своего произведения».

Сьюзи Ходж «Почему в искусстве так много голых людей?»

Юный читатель этой книги познакомится ближе с изобразительным искусством — от наскальной живописи до современного художества. Автор отвечает на популярные детские вопросы на эту тему: «Почему люди интересуются искусством?», «Почему искусство стоит дорого?», ну и конечно, «Почему в искусстве так много голых людей?»

«На самом деле книга не повествует о наготе в искусстве для детей, а в интерактивной форме рассказывает о концепции истории искусства, эстетики и основных понятиях. Читатели узнают о полотне, рамках, иконографии, композиции, станковом искусстве и многом другом», — сообщает библиотекарь Юлия Иванова.

Александр Боровский «История искусства для собак»

Искусствовед и литератор Александр Боровский ярко и занимательно пишет об истории искусства для маленьких читателей. Только книга необычна тем, что герои картин и скульптурных изображений — это собаки. Четвероногие любимцы обсуждают искусство на экскурсии по Русскому музею, обращаясь только к картинам и скульптурам, где немаловажную роль играют собаки.

Ника Дубровская «Не/справедливость»

Книга представляет собой истории и мнения из разных эпох о понятии «несправедливость». В некоторых странах насилие над человеком допустимо, тогда как вред священному животному, к примеру, считается грехом и уголовно наказуемо.

Хронология книги построена от современности до прошлых столетий. Автор предлагает самому читателю поразмышлять на эту тему и стать соавтором, для этого предусмотрены специальные задания и свободные страницы для личного заполнения.

По словам работников Национальной библиотеки РТ, в детском и «малышовом» залах книги пользуются особой популярностью и разбираются быстрее всего.