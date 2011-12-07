В Казани женщина сняла на видео отсутствие охраны в одной из гимназий города

В Казани женщина сняла на видео, как заходит в гимназию № 8 без всякого досмотра. Родители учащихся школы пожаловались на отсутствие охраны.

По словам мамы одного из ребенка, она встретила на выходе женщину, предположительно охранника школы, которая «отошла в сторону». Женщина беспрепятственно прошла в гимназию.

«Все открыто — заходи, кто хочет. Только что из нее вышла женщина, как я предполагаю, это охранница, которая просто ушла в сторону. Никакой охраны нет, никаких ЧОПов, как нам обещали, нет. Пожалуйста, зайти может, кто хочет», — сказала женщина.



