Доступны ли спортивные объекты Казани инвалидам?

Председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова подчеркнула, что в столице РТ проживают 30 процентов инвалидов Татарстана. По данным на конец 2017 года, их 87622 человека. И 11 процентов из них занимаются адаптивной физической культурой и спортом.Что сделано в Казани для адаптации спортивных объектов города к потребностям инвалидов? Работа ведется в рамках целевой программы «Доступная среда». Она включает в себя обеспечение условий для беспрепятственного доступа на спортобъекты, а именно обустройство парковочных мест, устранение порогов и препятствий. В фойе зданий имеются кресла-каталки, в раздевалках установлены поручни, ручки с тактильными знаками, имеется дублирование информации и надписей. По словам Востриковой, из 2036 сооружений города 377 адаптированы к занятиям инвалидов.- 15 из 29 муниципальных спортивных объектов полностью адаптированы, еще на 14 предстоит провести эту работу. Физкультурно-оздоровительную работу с людьми, у которых ограничены физические возможности, ведут 55 организаций,16 из них - в сфере физической культуры, а также 20 НКО. В городе функционируют 5 реабилитационных центров с охватом 535 человек, которым предоставляется возможность не только заниматься ЛФК, но и работать в тренажерных залах, - подчеркнула Вострикова.В феврале 2017 года на территории КСК «Казань» был открыт теплый манеж для занятий иппотерапией. Здесь безвозмездно проходят реабилитацию ребята с различными диагнозами, причем 42 ребенка с ДЦП уже поставлены на ноги. Большую работу ведет городская мечеть «Ярдэм». На ее территории построено футбольное поле, где проходят турниры по футболу и соревнования по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями.В 5 муниципальных ДЮСШ проводятся занятия с детьми по легкой и тяжелой атлетике, плаванию, вольной борьбе, стрельбе из лука. На всех муниципальных объектах есть инструкторы, способные сопроводить инвалида. В следующем году планируется открытие отделения по адаптивному спорту - по легкой атлетике, вольной борьбе и плаванию. В городе проходят массовые спортивные занятия в рамках проекта «Зеленый фитнес». В ходе декады инвалидов проводится спортивный праздник «Сильные духом» по 7 видам спорта. Второй год подряд в Казанском лыжном марафоне выступает паралимпийская сборная.Но есть и сложности, в частности, в процессе набора групп подготовки в ДЮСШ.- Тренерам трудно сформировать группы, так как данная категория граждан подпадает под нормы закона о неразглашении персональных данных. Школы и медучреждения не раскрывают информацию по запросу ДЮСШ, из-за чего тренеры приглашают детей только из коррекционных школ. Хотя большая часть потенциальных посетителей обучаются в общеобразовательных учебных заведениях, - констатировала Вострикова.Начальник управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов затронул вопрос преподавания физической культуры для учащихся с ограниченными возможностями.- На сегодня отдельные занятия по адаптивной физкультуре проводятся с учащимися 24 городских школ и охватывают около 1000 детей. Из этого числа на базе четырех школ для 240 детей занятия организованы сотрудниками с медицинским образованием. В других учебных заведениях учащиеся спецмедгрупп осваивают курс по индивидуальной программе, - заметил спикер.Работа круглого стола сопровождалась продуктивной дискуссией. По ее результатам было принято решение о необходимости выстраивания алгоритма углубленного межведомственного взаимодействия.