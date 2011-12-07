Каждый год почти тысяча молодых татарстанцев выбирают службу по контракту

Каждый год от 700 до 1 тыс. молодых татарстанцев выбирают службу по контракту. Такие данные сообщил ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов в ходе пресс-конференции.«Каждый год мы проводим огромную работу по допризывной подготовке. Не единожды становились лидерами среди субъектов России по вопросам воинского учета, подготовки граждан к воинской службе, организации проведения призывной кампании. За год из Татарстана в ряды Вооруженных сил отправляются до 7 тысяч призывников, и более 1 тысячи из них подготовлены по воинским специальностям. Из них ежегодно порядка 300 человек остаются служить по контракту», – отметил Дамир Фаттахов.27 октября в столице РТ, около Центра семьи «Казан», пройдет агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – Твой выбор». Гостей мероприятия ждет выставка военной техники, мастер-классы по единоборствам, электронный тир, развлекательная программа и выступление группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи» на самолетах «Миг-29».«Формат военной службы по контракту привлекателен для ребят и по заработной плате, и по прохождению службы. Министерство обороны России проводит огромную работу по популяризации этого вида службы, и то количество ребят, которые выбирают службу по контракту, говорит о ее возрастающей популярности. Хотелось бы пригласить на это мероприятие не только тех, кто настроен служить по контракту, но и всех молодых ребят. Пригласить окунуться в эту патриотическую атмосферу, своими глазами увидеть военную технику, пообщаться с самими военными. Для кого-то это может быть станет конечной точкой для принятия решения, а кого-то, может, заинтересует и заставит задуматься», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ.