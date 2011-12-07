Минниханов: Деньги для развития МСБ необходимо максимально привлечь в Татарстан

В Казани стартовал обучающий форум для предпринимателей «Перезагрузка 2.0» при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан. Открыл мероприятие Президент Татарстана Рустам Минниханов.«Деньги, которые заложены для развития малого и среднего бизнеса, необходимо максимально привлечь в Татарстан. Это предстоит сделать вам», — обратился Президент Татарстана к участникам «Перезагрузки».Та инфраструктура, которая создана сегодня для поддержки малого и среднего бизнеса, очень важна, но самое главное — изменить отношение власти к предпринимателю, отметил Минниханов.«Не секрет, что у нас еще много бюрократических препон. Есть разные люди, разные понятия. Но люди, которые берут на себя ответственность и создают рабочие места, должны быть поддержаны властью. Мы будем делать все для этого», — заключил Президент республики.Представители российского бизнеса собрались, чтобы поделиться с участниками своим опытом в сфере создания и продвижения собственного дела.Данное мероприятие уже вызвало очень большой интерес, когда впервые прошло в марте этого года, поэтому организаторы решили провести второй форум — «Перезагрузка 2.0». Татарстанское Правительство много лет подряд уделяет большое внимание развитию предпринимательской экосистемы, подчеркнул в своем приветственном слове ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. Телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметила, что люди в Татарстане все время стараются учиться и развиваться. «Меня здесь, в Татарстане, удивляет невероятная способность все время самосовершенствоваться. Если здесь есть какая-то возможность чему-то учиться и развиваться, то люди эту возможность постоянно используют», — поделилась своими впечатлениями она.Мероприятие началось с массового флешмоба — все зрители «Татнефть Арены» сделали совместную зарядку под музыку. Тренинг продлится один день в формате интенсивного обучения в казанской «Татнефть Арене». Прямую трансляцию форума можно посмотреть также в ИТ-парке Набережных Челнов.В мероприятии участвует 9 тыс. человек. В конце форума между зрителями разыграют программу обучения MBA и участие в форуме бизнес школы «Синергия» в Москве.