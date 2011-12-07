На Горьковском шоссе в Казани ГИБДД проверяет междугородние автобусы

Сотрудники городской Госавтоинспекции вышли в рейд на Горьковское шоссе, они проверяют всех водителей междугородних автобусов.«В связи с обстановкой в городе и участившимися ДТП с автобусами мы стали чаще проводить рейды. Мы ведем работу не только с водителями автобусов, но и с водителями легковых автомобилей для безопасности на дорогах. Водители легковых автомобилей часто подрезают автобусы, останавливаются на остановках и мешают движению общественного транспорта», — сообщил начальник отделения Кировского и Московского ОГИБДД УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев. Сотрудники ДПС будут обращать особенное нимание на тех водителей, которые управляют транспортным средством без документов, без тахографов и неправильно перевозят пассажиров.Пойманных нарушителей будут привлекать к административной ответственности. В крайних случаях изымать транспорт.