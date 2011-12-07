Объем товаров и услуг в Татарстане вырос в I полугодии до 1,3 трлн рублей

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Татарстане по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 300 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,3 трлн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РТ.«По итогам прошедших месяцев 68,6% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг приходится на четыре вида деятельности: добыча полезных ископаемых – 24,8%, производство кокса и нефтепродуктов – 22,3%, производство химических веществ и химических продуктов – 12,1%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 9,4%», – отметили в пресс-службе министерства.За шесть месяцев 2018 года в Татарстане добыто 17,7 млн тонн нефти, произведено более 25 тыс. грузовых и более 14 тыс. легковых автомобилей, 7,6 млн штук шин и свыше 350 тыс. тонн синтетического каучука.