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«Стрижи» покажут высший пилотаж в Казани

Понаблюдать за легендарной авиационной группой высшего пилотажа «Стрижи» можно будет завтра, 27 октября.
Пилоты выполнят следующие трюки: «ромб», «стрела», «пеленг», «петля Нестерова», синхронные «бочки», «зеркало», «колокол», роспуск «тюльпан» и др., пишет tvzvezda.ru.  Начало мероприятия – 13:00-13:30. Программа будет зависеть от погодных условийА генеральная репетиция происходит уже сегодня, 26 октября. 
КВ
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