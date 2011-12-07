Суп фасолевый с копченой колбасой и солеными огурцами

Ингредиенты: красная фасоль консервированная - 1 банка, куриный бульон - 2 литра, рис отварной - 0,5 стакана, лук репчатый - 1 шт., соленые огурцы - 2 шт., копченая колбаса - 200 г, соль и перец по вкусу.Огурцы очистить от кожуры, натереть на крупной терке. Лук измельчить. Подготовленные овощи жарить на растительном масле 5 - 7 минут. Фасоль выложить в дуршлаг и промыть проточной водой. Колбасу нарезать на тонкие ломтики. Бульон вскипятить, положить в него фасоль, поджарку, колбасу и варить 10 минут. Затем добавить рис, посолить, дать постоять на небольшом огне 5 минут и выключить. Подавать с гренками.Приятного аппетита!