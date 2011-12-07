В Казани открываются Дни культуры Японии в Республике Татарстан

Церемония открытия стартует в Казанском кремле выставкой «Культура без границ», сообщается на сайте Министерства культуры РТ. На ней будут представлены работы японского мастера, члена Международной группы иконописцев госпожи Хироку Кодзуки. Также гости смогут увидеть произведения известного в мире каллиграфа, народного художника РТ, заслуженного художника РФ 94-летнего Владимира Попова. Дополняет выставку японская серия работ казанской художницы, мастера по коже Ольги Черкасовой и каллиграфа Розы Хузиной.На открытии будет представлен перфоманс из нескольких номеров японской группы Orientarhythm. Руководит группой Сакакура Кацуми, которого на родине считают создателем уникального жанра проекционного шоу, сочетающего в себе элементы танца и каратэ, сопровождаемого эффектным видеорядом. Также гости увидят показательные выступления чемпионов Европы по кендо. Саундтреки к фильмам в жанре аниме легендарного Хаяо Миадзаки прозвучат в исполнении Молодежного оркестра фонда развития исполнительского искусства Sforzando.31 октября в театре юного зрителя им. Кариева пройдет спектакль московского драматического театра «АпАРТе» «Журавль» по мотивам японских легенд с участием японской актрисы Томоми Орита. В этот же день в Национальном музее РТ откроется выставка офортов графика Надира Альмеева, посвященная Хиросиме. Японские косплееры выступят и дадут мастер-классы и на международном фестивале ролевых игр «Зиланткон», программа которого в этом году насыщена мероприятиями, связанными с японской культурой.Академия молодежной дипломатии приготовила сюрпризы для студентов в рамках проекта «Томодати - дуслар», в том числе мастер-классы от японских дизайнеров и поваров сети японских кафе. В институте международных отношений КФУ организуется международная конференция «Россия - Япония: политика, история и культура», в рамках которой будут проведены мастер-классы по японской культуре. В кинотеатре «Мир» готовятся показы японского кино. Нынешний фестиваль побалует казанских зрителей фильмами, созданными в прошлом году и нынешнем. Вход на мероприятия свободный, но необходима предварительная регистрация в социальной сети на странице Академии молодежной дипломатии.КстатиСтарт перекрестному Году Японии в России и России в Японии дали 26 мая в Москве президенты России и Японии на церемонии открытия в Большом театре.