Как оформить пособие по безработице онлайн

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С апреля 2020 года для получения пособия по безработице больше не надо лично посещать центр занятости. Сейчас заявку легко оформить в личном кабинете на портале «Работа в России».
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Инструкция по оформлению онлайн-заявки
Первое, что нужно для получения пособия по безработице — перейти на портал «Работа в России». Это общероссийская база вакансий, которая находится в ведении Федеральной службы по труду и занятости РФ.
После перехода на сайт нужно следовать инструкции:
1. На главной странице нажать на кнопку «Подать заявление» вверху экрана.
2. Нажать «Оформить пособие по безработице» с правой стороны.
3. Войти на портал «Госуслуги», если там есть зарегистрированный аккаунт. Сделать это можно по номеру телефона или СНИЛС.
4. Создать резюме на сайте (при его отсутствии) и заполнить заявку. Понадобится предоставить следующую информацию:
5. Проверить правильность введенной информации и нажать на кнопку «Отправить заявление». Анкета будет направлена на рассмотрение.
6. Если заявитель указал достоверные данные, то спустя 11 дней с даты подачи запроса он будет одобрен.
Запрещено указывать ложную информацию. Если гражданин получит отказ в постановке на учет, он имеет право на повторную отправку запроса спустя 7 дней.
Что делать при отсутствии личного кабинета на портале «Госуслуги»
Регистрация на официальном интернет-портале государственных услуг — обязательное требование к гражданам, которые ищут, как подать заявление в центр занятости онлайн. Поэтому при отсутствии личного кабинета нужно его создать. Пользователю надо перейти на сайт, а затем — к форме регистрации, в которой ввести:
Затем на почту будет отправлен пароль для входа на сайт. После регистрации понадобится оформить заявление согласно инструкции выше.
Как получить информацию о статусе рассмотрения заявки
Сразу после подачи заявления оно будет направлено в выбранный гражданином центр занятости. Сотрудники центра обработают его и соберут данные, необходимые для предоставления пособия.
Поскольку решение о постановке лица на учет принимается ЦЗН, гражданин должен позвонить в выбранное отделение или написать письмо на почтовый адрес и указать номер заявки. Там предоставят точную информацию о ее текущем статусе.
Контактная информация центров занятости РФ представлена на ресурсе «Работа в России». Найти данные можно, перейдя на страницу «Соискатель», а затем во вкладку «Государственная служба занятости».
Также узнать, на каком этапе находится рассмотрение заявки, можно прямо на портале. При ее одобрении будет указан статус «Назначено пособие». Сумма рассчитывается в индивидуальном порядке согласно данным, предоставленным заявителем.
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