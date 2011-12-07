Как оформить пособие по безработице онлайн

С апреля 2020 года для получения пособия по безработице больше не надо лично посещать центр занятости. Сейчас заявку легко оформить в личном кабинете на портале «Работа в России».

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Инструкция по оформлению онлайн-заявки

Первое, что нужно для получения пособия по безработице — перейти на портал «Работа в России». Это общероссийская база вакансий, которая находится в ведении Федеральной службы по труду и занятости РФ.

После перехода на сайт нужно следовать инструкции:

1. На главной странице нажать на кнопку «Подать заявление» вверху экрана.

2. Нажать «Оформить пособие по безработице» с правой стороны.

3. Войти на портал «Госуслуги», если там есть зарегистрированный аккаунт. Сделать это можно по номеру телефона или СНИЛС.

4. Создать резюме на сайте (при его отсутствии) и заполнить заявку. Понадобится предоставить следующую информацию:

личные данные соискателя (ФИО, гражданство, дата рождения, данные паспорта, СНИЛС, ИНН);

центр занятости (ЦЗН) и место предоставления услуг (нужно указать отделение, которое расположено ближе всего к месту прописки);

вариант получения пособия;

способ связи.

5. Проверить правильность введенной информации и нажать на кнопку «Отправить заявление». Анкета будет направлена на рассмотрение.

6. Если заявитель указал достоверные данные, то спустя 11 дней с даты подачи запроса он будет одобрен.

Запрещено указывать ложную информацию. Если гражданин получит отказ в постановке на учет, он имеет право на повторную отправку запроса спустя 7 дней.

Что делать при отсутствии личного кабинета на портале «Госуслуги»

Регистрация на официальном интернет-портале государственных услуг — обязательное требование к гражданам, которые ищут, как подать заявление в центр занятости онлайн. Поэтому при отсутствии личного кабинета нужно его создать. Пользователю надо перейти на сайт, а затем — к форме регистрации, в которой ввести:

фамилию и имя;

мобильный телефон;

адрес электронной почты.

Затем на почту будет отправлен пароль для входа на сайт. После регистрации понадобится оформить заявление согласно инструкции выше.

Как получить информацию о статусе рассмотрения заявки

Сразу после подачи заявления оно будет направлено в выбранный гражданином центр занятости. Сотрудники центра обработают его и соберут данные, необходимые для предоставления пособия.

Поскольку решение о постановке лица на учет принимается ЦЗН, гражданин должен позвонить в выбранное отделение или написать письмо на почтовый адрес и указать номер заявки. Там предоставят точную информацию о ее текущем статусе.

Контактная информация центров занятости РФ представлена на ресурсе «Работа в России». Найти данные можно, перейдя на страницу «Соискатель», а затем во вкладку «Государственная служба занятости».

Также узнать, на каком этапе находится рассмотрение заявки, можно прямо на портале. При ее одобрении будет указан статус «Назначено пособие». Сумма рассчитывается в индивидуальном порядке согласно данным, предоставленным заявителем.

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