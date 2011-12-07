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Казань вошла в список российских городов, куда разрешат въезд по электронной визе

В перечень вошли 29 российских погранпунктов.

В России было выбрано 29 пограничных пункта, включая Казань, через которые разрешается въезд в страну по единой электронной визе. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, электронной визой можно будет воспользоваться в таких российских городах как Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгоро, Самара и другие.

Внедрение электронной визы началось в стране как пилотный проект в 2017 году. На тот момент туристам разрешался въезд через погранпункты Дальнего Востока, Ленинградской и Калининградской областей, а также Санкт-Петербурга. При этом они не могли покидать границы регионов.

С 2021 года пользователи электронных виз получат возможность свободно передвигаться по территории России, кроме того увеличивается срок их пребывания в стране с 8 до 16 дней.

 

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