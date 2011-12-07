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Мэр Казани напомнил о необходимости соблюдения антиковидных мер

Градоначальник высказался в пользу необходимости выполнения предписаний Роспотребнадзора.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 мэр Казани Ильсур Метшин в ходе традиционного делового понедельника напомнил об ответственности за эпидемиологическую ситуацию.

«Ношение масок, соблюдение социальной дистанции и других требований и предписаний Роспотребнадзора является обязательным для нас всех. Это общественный и гражданский долг каждого», - подчеркнул глава города.

Также Ильсур Метшин напомнил о необходимости контроля за соблюдением мер безопасности руководителями крупных предприятий, торговых сетей и собственниками зданий.

КВ
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