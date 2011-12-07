Минтранс РТ: Второй этап строительств БКК завершат в 2021 году

На прошлой неделе в Казани на БКК монтаж резервуаров ливневых очистных сооружений, сообщает минтранс РТ.

«Проведены работы по укладке геосетки и устройству основания из щебня на площади 7190 кв.м, планировке и расклинцовке щебеночного основания на площади 3900 кв. м. Уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади 3175 кв. м. Смонтированы 1604 погонных метра бортового камня», — уточняется в сообщении ведомства.

На участке продолжаются земляные работы. Вывезено 1300 куб. м. непригодного грунта и мусора, завезены 1100 тонн инертных материалов.

Строительные работы на прошлой неделе производили 123 человека и 48 ед. техники.

«Первый подэтап протяженностью 700 м, куда вошли строительство моста через Монастырскую протоку и трамвайных путей, введен в августе 2020 года. Ввод второго подэтапа протяженностью 522 м запланирован на 2021 год», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, строительство второго этапа Большого Казанского кольца от ул. Борисовская до ул. Техническая (1,222 км) ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».