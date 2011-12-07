Травм на работе в Казани стало на 16% меньше

Снижение на 16% производственного травматизма отмечено в Казани в текущем году, при этом заметное снижение несчастных случаев отмечено в наиболее опасной сфере — в строительной отрасли. Об этих главных положительных итогах нынешнего года рассказал на аппаратном совещании в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров в ходе своего отчета «О работе координационного совета по охране труда г. Казани в 2020 году».

Вместе с тем докладчик отметил, что успокаиваться этими результатами не стоит. В ходе проверок 50 строящихся в городе объектов, которые возводят 26 наиболее крупных застройщика Казани, выявлен целый букет нарушений охраны труда.

Почти на каждом (!) объекте нет надежных ограждений от падений при работе на высоте, на больших стройках зачастую трудится малоквалифицированный персонал, не имеющий допуска к таким работам. В числе грубейших нарушений зафиксированы рубильники, не защищенные от постороннего доступа запирающимися устройствами. Входы в строящиеся дома не защищены козырьком и таким образом, есть опасность падения на голову посторонних предметов с верхних строящихся этажей, что может привести к гибели. Ведь при всех общих положительных тенденциях по должной охране труда в Казани, все же не удалось полностью избежать человеческих жертв на производстве: 7 несчастных случаев закончились смертельным исходом.

Для разбирательства одного из таких случаев дело направлено в прокуратуру Республики Татарстан.

Об этом в завершении доклада Ильдара Шакирова напомнил в заключение и мэр Казани Ильсур Метшин:

— Изложенные факты, обнаруженные в ходе проверок, говорят о необходимости соблюдения всех требуемых норм по охране труда. Понятно, что желая сократить накладные расходы в ходе работ, некоторые компании пытаются сделать это за счет сокращения расходов на охрану труда. Но нам дорога жизнь каждого казанца. Поэтому напоминаем тем, кто не прислушаются к рекомендациям — вам в этом случае предстоит разбирательство в прокуратуре.