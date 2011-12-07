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УФНС по РТ проведет бесплатные информационные вебинары для татарстанцев

Жителям республики расскажут об отмене специального налогового режима, формировании налоговой базы по УСН у ИП и про отсрочки и рассрочки по уплате налоговых платежей.

УФНС по РТ проведет для татарстанцев бесплатные информационные вебинары, сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители Управления ответят на самые распространенные вопросы, которые возникают у налогоплательщиков», — уточняется в сообщении.

Вебинары пройдут 28 октября по темам «Отмена специального налогового режима в виде ЕНВД и выбор альтернативных режимов налогообложения», «Формирование налогооблагаемой базы по УСН у индивидуальных предпринимателей при выбытии основных средств». Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3388859/6604103. А также 12 ноября — «Предоставление отсрочек (рассрочек) по уплате налоговых платежей, страховых взносов и заключение мировых соглашений». Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3388859/6597559.

Начало вебинаров в 10.00. Бля участия необходимо перейти по ссылке и нажать на кнопку «Буду участвовать».

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