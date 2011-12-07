В Казани откроется 157 пришкольных лагерей во время осенних каникул

В Казани во время осенних каникул откроются пришкольные лагеря на базе 157 учреждений, сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

«Почти 14 тыс. детей планирует отдохнуть в лагерях на базе 157 школ. Пятидневная смена пройдет с 2 по 7 ноября», — уточнил спикер.

Режим работы пришкольных лагерей: с 8.30 до 18.30.

Плата за лагерь составит 858,4 рубля за пять дней. Однако родителям нужно будет заплатить только 128,75 рублей.

«Стоимость путевки более чем доступная. Питание целиком оплачивается за счет бюджета», — заметил Ризванов.