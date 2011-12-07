Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Челнинка расплачивалась найденной банковской картой

За такой шоппинг женщине грозит реальный срок.
Челнинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба ведомства. Как считает следствие, женщина нашла в одном из подъездов банковскую карту. Гражданка совершала по этой карте, оснащенной технологией бесконтактных платежей, покупки. В общей сложности она потратила более 65 тыс. рублей. Шоппинг прекратился лишь тогда, когда в полицию обратился владелец карты. Челнинку быстро задержали, частично ущерб она возместила.
КВ
Лента новостей