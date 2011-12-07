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Ноябрьский снегопад: в выходные с казанских улиц вывезли свыше 400 тонн снега

Ноябрьский снегопад: в выходные с казанских улиц вывезли свыше 400 тонн снега
23-24 ноября Казань накрыл первый серьезный снегопад. К его уборке было привлечено почти 450 дорожных рабочих и свыше 390 единиц снегоуборочной техники. За прошедшие выходные с улиц Казани собрали и вывезли 415 тонн снега, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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