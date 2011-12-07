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Пенсионерка в Казани отведала ряженку с металлической проволокой

Молочный комбинат свою вину отрицает.
Жительница Казани едва не скончалась, употребив ряженку перед сном, сообщает «Татарстан-24». Пенсионерка приобрела продукт в ближайшем магазине. Когда женщина начала пить ряженку, то в горле застрял кусок металлической проволоки. На молочном комбинате, где был выпущен продукт, свою вину отрицают. Однако предприятие готово возместить женщине ущерб и продемонстрировать процесс изготовления и фасовки продукта.
КВ
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