Пенсионерка в Казани отведала ряженку с металлической проволокой

Жительница Казани едва не скончалась, употребив ряженку перед сном, сообщает «Татарстан-24». Пенсионерка приобрела продукт в ближайшем магазине. Когда женщина начала пить ряженку, то в горле застрял кусок металлической проволоки. На молочном комбинате, где был выпущен продукт, свою вину отрицают. Однако предприятие готово возместить женщине ущерб и продемонстрировать процесс изготовления и фасовки продукта.