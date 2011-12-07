Ряд домов двух казанских районов на сутки останутся без воды

Завтра, 27 ноября, ряд домов Советского и Московского районов города останутся без воды, сообщает kzn.ru. Отключение произойдет в 9:00 и продлится сутки. В Советском районе города оно затронет дома по адресам: ул.Аделя Кутуя, 82, 84, 86, 86/1; 86а, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/7 к.1; 86в, 86д, 88, 94, 96, 98, 104, 104а, 104б, 106а, 108, 108/2, 110а, 110Б, 110в, 114, 157а, а также в частных жилых домах №№75-155. В Московском районе без воды останутся дома по адресам: ул.Декабристов, 4, 6/1, 8а, 8а/1, 8а/2, ул.Солдатская, 1/6.