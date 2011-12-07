Стало известно имя нового управделами Совета НМР

Управляющим делами совета Нижнекамского муниципального района стал Алексей Шеленин, сообщает официальный сайт НМР. Об это назначении в ходе «делового понедельника» заявил мэр города Айдар Метшин. Шеленин последние 11 лет работал в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в должности помощника руководителя. На посту управделами он сменил Артура Сафина, который стал руководителем аппарата совета НМР.