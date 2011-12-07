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Стало известно имя нового управделами Совета НМР

Назначение произошло в понедельник.
Управляющим делами совета Нижнекамского муниципального района стал Алексей Шеленин, сообщает официальный сайт НМР. Об это назначении в ходе «делового понедельника» заявил мэр города Айдар Метшин. Шеленин последние 11 лет работал в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в должности помощника руководителя. На посту управделами он сменил Артура Сафина, который стал руководителем аппарата совета НМР.
КВ
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