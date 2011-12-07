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Стало известно, какие парки в 2019 году будут обновляться

В 2019 году в Казани планируется продолжить работы по благоустройству набережной озера Кабан, парка «Комсомолец» и бульвара «Белые цветы» на улице Абсалямова.
При формировании перечня объектов, будут учитываться итоги голосования горожанами на портале государственных и муниципальных услуг, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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