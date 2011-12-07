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В Казани открыли сезон зимних видов спорта

В воскресенье горожане проложили первую лыжню не только в традиционном месте катания казанцев на лыжах – в лесопарковой зоне вокруг озера Лебяжье, но и в городских парках.
В парке Химиков, например, любители этого вида спорта катались вчера до позднего вечера и основательно укатали лыжню. Вместе с ними выходные на свежем воздухе провели и юные саночники. Молодые семьи с детьми часами катали своих ребятишек на ледянках на горках, радуясь обильно выпавшему снегу. 
КВ
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