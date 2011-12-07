В Казани открыли сезон зимних видов спорта

В парке Химиков, например, любители этого вида спорта катались вчера до позднего вечера и основательно укатали лыжню. Вместе с ними выходные на свежем воздухе провели и юные саночники. Молодые семьи с детьми часами катали своих ребятишек на ледянках на горках, радуясь обильно выпавшему снегу.