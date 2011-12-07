В Казани с 2010 года построено 20 новых общественных пространств

Начиная с 2010 года в столице с нуля построены 20 общественных мест отдыха, обновлено 48. За это время территория парковых зон в Казани увеличилась на 131 гектар. Общая сумма финансовых вложений более 4,5 млрд рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.