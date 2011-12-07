Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани с 2010 года построено 20 новых общественных пространств

Всего в Казани 143 парка и скверов общей площадью 373 гектара.
Начиная с 2010 года в столице с нуля построены 20 общественных мест отдыха, обновлено 48. За это время территория парковых зон в Казани увеличилась на 131 гектар. Общая сумма финансовых вложений более 4,5 млрд рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
Лента новостей