В Казани состоится гала-концерт фестиваля «Возьмемся за руки друзья»

7 декабря в столицу Татарстана съедутся 700 участников гала-концерта фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки друзья». Они будут представлять 20 интернатов и детских домов Татарстана, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.С 1 по 10 декабря в Казани состоятся десятки культурных мероприятий, приуроченных к декаде инвалидов. 3 декабря в ДК имени Ленина состоится общегородской праздничный концерт для инвалидов.