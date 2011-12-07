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В Казани в 2018 году обновили 8 парков и скверов

В 2018 году в столице Татарстана реконструировали и благоустроили 8 общественных пространств.
Работы проводились в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Казань на эти цели получила наибольшую сумму – свыше 1,2 млрд рублей. Из них более 1,1 млрд рублей выделено из республиканского бюджета, 150 млн рублей из федеральной казны, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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