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В Татарстане двоих рыбаков спасли от переохлаждения

Мужчины провалились под лед.
В Лаишевском районе республики спасатели пришли на помощь рыбакам, которые были под угрозой переохлаждения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел на о. Агайбаш. Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки. Они смогли самостоятельно выбраться на твердую поверхность, но сильно замерзли. Спасатели подъехали на судне на воздушной подушке, забрали рыбаков и передали их врачам. Мужчин госпитализировали.
КВ
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