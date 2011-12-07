Житель поселка Юдино украл холодильник

Суд признал 45-летнего жителя поселка Юдино виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что в августе этого года мужчина залез в окно к соседям в тот момент, когда дома никого не было. Ему среди имущества многодетной семьи приглянулся холодильник. Однако самостоятельно гражданин справиться с вещью не смог, поэтому остановил первого встречного водителя грузовика и попросил помочь перевезти холодильник. При этом мужчина выдал его за свое имущество. Совершив кражу, предприимчивый житель Юдино продал холодильник за 1,5 тыс. рублей. Ближайшие 2 года он проведет в колонии общего режима.