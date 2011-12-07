Альметьевский общественно-культурный центр получил заключение о соответствии от Госстройнадзора РТ

Начальник Инспекции Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов объявил о выдаче заключения о соответствии требованиям проектной документации многофункциональному центру в Альметьевске.

По информации пресс-службы исполкома, здание общественного культурного центра, расположенного в центре города, соответствует современным строительным нормам. В нем предусмотрено информационно-выставочное пространство, интерактивный научно-технический центр, центр дополнительного образования, лингвистический центр, многофункциональный зал для концертов, кинопоказов, конференций и различных мероприятий.

Застройщиком многофункционального пятиэтажного комплекса выступила «Татнефть».