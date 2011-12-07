Госсовет РТ направит обращение Госдуме по порядку предоставления земель инвалидам

Госсовет РТ обратится к Председателю Госдумы Вячеславу Володину с прошением корректировки условий закона о получения земельных участков инвалидами или семьями, где они есть.

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии Азат Хамаев объяснил, что в федеральном законодательстве для данной категории граждан предусмотрено право на первоочередное получение земельных участков, которое «подразумевает получение их за плату, но без проведения торгов». При этом оно, по его словам, предусмотрено только на условиях аренды.

Депутат также отметил, что Земельным кодексом РФ установлен порядок определения арендной платы за такие земельные участки, закреплено правило однократности первоочередного или внеочередного приобретения земельных участков

Поэтому возникла неопределенность в части определения перечня документов, необходимых для такого предоставления. «Не решены и вопросы формирования очередности, определения перечня необходимых документов и другие», — резюмировал он.