Госсовет РТ одобрил бюджет на 2021 год с дефицитом в 7 млрд рублей

Депутаты Госсовета РТ во втором чтении одобрили бюджет республики на 2021 год с дефицитом в 7 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Бюджет Татарстана по доходам в следующем году составит — 274,6 млрд рублей, а по расходам — 281,6 млрд рублей. Дефицит составляет 2,5% от доходов.

На 2022 и 2023 годы прогнозируются доходы — 279,7 млрд рублей и 282,8 млрд рублей, расходы — 285,8 млрд и 288,9 млрд, дефицит — 6 млрд и 6,1 млрд рублей соответственно.

Прогноз по доходам строился исходя из цены на нефть $43,3 за баррель, курса доллара в 70,8 рублей и инфляции в 4%. В течение трех лет будет расти уровень первоочередных, социально-значимых и текущих расходов (77% от общего объема расходов).