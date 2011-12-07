Ильсур Метшин возглавил национальный топ мэров

Список лучших градоначальников страны был составлен совместными усилиями Центра информационных технологий «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.

«Мэр Казани Ильсур Метшин возглавляет город уже 15 лет, и его положение как одного из лидеров среди градоначальников России вопросов у подавляющего большинства экспертов не вызывает», - говорится в сообщении Центра.

Эксперты высоко оценили многие достижения Казани в текущем году, среди которых проведение масштабных дорожных работ, возведение новых парков и скверов, продуктивность в борьбе с COVID-19.