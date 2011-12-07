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Онлайн-обращения татарстанцев к приставам будут рассматриваться до 17 дней

Заявки принимаются через онлайн-сервис «Цифровое исполнительное производство».

Срок рассмотрения обращений через онлайн-сервис «Цифровое исполнительное производство» составит от 2 до 17 дней, сообщил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«Срок рассмотрения жалоб в порядке подчиненности — 10 календарных дней, для простых обращений рекомендованный срок — 17 календарных дней, у ходатайств срок рассмотрения — 2 календарных дня», — уточнил Закиров.

Он также уточнил, что данные сроки предусмотрены законодательством. Некоторые заявки вообще не предполагают ответа пристава-исполнителя, об этом портал уведомит заявителя.

КВ
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