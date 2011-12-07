Отставка главного тренера сборной России не рассматривается

Слухи о потенциальном уходе Черчесова с поста главного тренера сборной возникли после серии неудач российской команды, а также после его интервью «Матч ТВ», в ходе которого Станислав Черчесов подверг резкой критики многих российских футболистов.

Впрочем, как сообщает «РБ-спорт» со ссылкой на собственный источник в РФС, в Российском футбольном союзе отставку Черчесова не рассматривают.

«Логично, что он должен возглавлять команду на Евро», — приводится цитата источника.