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Отставка главного тренера сборной России не рассматривается

Слухи о скорой отставке Станислава Черчесова не находят подтверждения.

Слухи о потенциальном уходе Черчесова с поста главного тренера сборной возникли после серии неудач российской команды, а также после его интервью «Матч ТВ», в ходе которого Станислав Черчесов подверг резкой критики многих российских футболистов.

Впрочем, как сообщает «РБ-спорт» со ссылкой на собственный источник в РФС, в Российском футбольном союзе отставку Черчесова не рассматривают.

«Логично, что он должен возглавлять команду на Евро», — приводится цитата источника.

КВ
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