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Памяти коллеги

23 ноября на 70-м году ушел из жизни наш коллега, известный журналист, заслуженный работник культуры РТ Владимир Изергин.

Как сообщили агентству «Татар-информ» родственники умершего, «он лежал в больнице в Кирове. У него был коронавирус и сердечная недостаточность».

Владимир Николаевич заведовал отделом газеты «Комсомолец Татарии». Работал специальным корреспондентом «Советской Татарии». Трудился ответственным секретарем Союза журналистов Татарстана. Был внештатным корреспондентом ТАСС по Татарии, Чувашии и Удмуртии. Печатался во многих федеральных газетах и журналах страны. Руководил районной газетой «Ленинское знамя» (г. Бугульма), редакционной группой «Бугульма-РТВ», затем возглавил «Бугульминскую газету». Был председателем Бугульминского отделения Союза журналистов РТ.

Коллектив редакции газеты «Казанские ведомости» скорбит в связи с кончиной Владимира Николаевича Изергина и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 

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