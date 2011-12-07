Памяти коллеги

Как сообщили агентству «Татар-информ» родственники умершего, «он лежал в больнице в Кирове. У него был коронавирус и сердечная недостаточность».

Владимир Николаевич заведовал отделом газеты «Комсомолец Татарии». Работал специальным корреспондентом «Советской Татарии». Трудился ответственным секретарем Союза журналистов Татарстана. Был внештатным корреспондентом ТАСС по Татарии, Чувашии и Удмуртии. Печатался во многих федеральных газетах и журналах страны. Руководил районной газетой «Ленинское знамя» (г. Бугульма), редакционной группой «Бугульма-РТВ», затем возглавил «Бугульминскую газету». Был председателем Бугульминского отделения Союза журналистов РТ.

Коллектив редакции газеты «Казанские ведомости» скорбит в связи с кончиной Владимира Николаевича Изергина и выражает искренние соболезнования его родным и близким.