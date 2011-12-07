Подкова на счастье

В наше время найти подкову на деревенской улице даже металлоискатель не поможет. Нет в деревнях лошадей, вывелись! В лошадиные силы превратились двигатели автомобилей. Как представишь, сколько лошадей оказалось бы на дорогах вместо каждой машины, дух захватывает... Ну не покрышки же от колес вешать над дверью? Хочется настоящую подкову найти.

Летом после интереснейшей экскурсии по острову-граду Свияжску группа наших туристов столпилась около небольшого торгового лотка. Каждому хотелось приобрести что-нибудь на память. Время поджимало, продавщица не успевала отвечать на вопросы и обслуживать нетерпеливых покупателей. Разменных денег не хватало, а товара было завезено мало. Чеканные монеты, глиняные свистульки, деревянные подковки и магнитики с видом Свияжска как корова языком с лотка слизнула. Когда подошла моя очередь, а была я последняя, остались одни игрушечные мечи. Ну не с пустыми же руками уходить?

Взяла я два меча сыновьям и не удержалась, пожаловалась: «Так подкову купить хотела, но не хватило! Мы новый дом достраиваем». Пожилая продавщица внимательно на меня посмотрела и вдруг предложила: «А хочешь, настоящую подкову подарю?». Я от удивления еще ответить не успела, как она откуда-то из-под лотка вытащила настоящую лошадиную подкову. Завернула ее в газету и мне протягивает. Я кошелек открывать стала, а она улыбнулась и укоризненно головой покачала: «За подарок денег не берут. Пусть твой дом счастливым будет!». От радости догоняла я нашу группу как на крыльях. Такой подарок получила! Самую настоящую подкову! Там же, в Свияжске, кузнец мне эту подкову от ржавчины в горне очистил, молотом выпрямил, и она как новенькая засияла.

Прибили мы подарок над входной дверью, серебрянкой покрасили. Красиво получилось! Люди в гости приходят, смотрят-улыбаются: настоящая подкова. Ту продавщицу я часто с благодарностью вспоминаю. А древнее поверье, хотите верьте, хотите нет, работает! Оказалось, что и подаренная лошадиная подкова счастье приносит.

Галина ШМЕЛЕВА